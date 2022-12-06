Какие выплаты можно получать ежемесячно, рассказали россиянам

08:34, 06 декабря 2022, ПАИ

Для россиян предусмотрен ряд мер соцподдержки на разные случаи жизни. О том, какие выплаты можно получать ежемесячно, рассказал Telegram-канал «Объясняем.РФ».

Подробнее о них также можно узнать в отделении соцзащиты вашего района или в личном кабинете «Госуслуг». Для этого необходимо дать согласие сайту на обработку персональных данных.