Какие выплаты можно получать ежемесячно, рассказали россиянам
Для россиян предусмотрен ряд мер соцподдержки на разные случаи жизни. О том, какие выплаты можно получать ежемесячно, рассказал Telegram-канал «Объясняем.РФ».
Подробнее о них также можно узнать в отделении соцзащиты вашего района или в личном кабинете «Госуслуг». Для этого необходимо дать согласие сайту на обработку персональных данных.
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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Фото: Объясняем.РФ
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