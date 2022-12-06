Индексацию зарплаты в Пскове ждут 46% сотрудников

09:32, 06 декабря 2022, ПАИ

Число псковичей, которые рассчитывают на повышение заработной платы, составляет почти половину от опрошенных. Работодателей, планирующих пересмотр окладов, в два раза меньше, сообщает сервис SuperJob.

28% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время. В 44% компаний не планируется пересмотр окладов. В то же время 32% работодателей сообщил, что повышение заработных плат прошло менее шести месяцев назад, в 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.



Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Опрос показал, что на повышение своего уровня заработка сегодня надеются 46%, особенно те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц.