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Общество

Индексацию зарплаты в Пскове ждут 46% сотрудников

Число псковичей, которые рассчитывают на повышение заработной платы, составляет почти половину от опрошенных. Работодателей, планирующих пересмотр окладов, в два раза меньше, сообщает сервис SuperJob.

28% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время. В 44% компаний не планируется пересмотр окладов. В то же время 32% работодателей сообщил, что повышение заработных плат прошло менее шести месяцев назад, в 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.

Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Опрос показал, что на повышение своего уровня заработка сегодня надеются 46%, особенно те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц.

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