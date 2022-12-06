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Общество

Жители СЗФО рассказали, из-за чего выгорают на работе

61% трудящихся в СЗФО считают, что выгорели на работе из-за невнимательности руководства и отсутствия поддержки, сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

Основным триггером выгорания, связанным непосредственно с работой, 61% трудящихся в регионах СЗФО считают несоответствующий ожиданиям размер заработной платы. На втором месте - усталость от большого объема задач (52%). Ещё 50% опрошенных гнетет отсутствие теплых, доверительных отношений в коллективе. 47% считают невнимательность руководства и отсутствие поддержки одним из триггеров эмоционального истощения на работе. 21% считают, что выгорание связано с невозможностью гибкого графика и удаленной работы. 3% опрошенных рассказали, что им не хватает корпоративных выездов и офлайн-мероприятий.

Интересно, что на невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент (71%), а также ИТ-специалисты (70%). На несоответствие зарплаты ожиданиям активнее прочих жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объем задач – маркетологи (71%), а на отсутствие доверительных отношений в коллективе – работники науки и образования (50%).

Мужчины на 7% чаще женщин выгорают из-за невнимательности руководства. При этом женщины на 8% чаще мужчин подвержены эмоциональному истощению на работе из-за усталости от большого объема задач, невозможности работать на удаленке. Также женщины и на 4% чаще мужчин выгорают из-за зарплаты, которая не соответствует их ожиданиям.

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