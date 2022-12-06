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Общество

Подготовку к столетию со дня рождения Александра Матросова обсудили в Пскове

Вопросы подготовки и проведения в Псковской области празднования 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова рассмотрены на первом заседании организационного комитета в правительстве региона. Совещание провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вера Емельянова попросила уделить особое внимание подготовке к памятной дате, отметив ее высокую роль, в первую очередь, в патриотическом воспитании молодежи. «Для каждого из нас имя Александра Матросова имеет особое значение. Его подвиг — символ истинного патриотизма, преданности Отечеству, отваги и самоотверженности», — заметила первый вице-губернатор и напомнила, что столетие со дня рождения Героя Советского Союза будет праздноваться в 2024 году, а в следующем году — 80-летие подвига.

Участники совещания рассмотрели проект плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в регионе столетия со дня рождения легендарного бойца, внесли свои замечания и предложения. В документе нашли отражение работы по ремонту и реставрации объектов, благоустройству территорий, связанных с памятью о подвиге Александра Матросова, а также череда культурно-просветительских мероприятий.

Так, например, будут продолжены ремонтно-реставрационные работы на мемориале, расположенном на месте гибели бойца в деревне Чернушки Локнянского района. Часть работ по приведению в порядок этого объекта культурного наследия федерального значения завершена уже в этом году. Произведены покраска и частичное восстановление бетонных элементов памятного комплекса и других фрагментов мемориала.

В порядок планируется привести и несколько объектов в Великих Луках, в частности могилу героя и прилегающую к ней парковую территорию. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» уже завершено благоустройство парка у краеведческого музея, который расположен в непосредственной близости от захоронения.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года, Александр Матросов под деревней Чернушки совершил свой, ставший легендарным, подвиг. 19-летний герой, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей. Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

 

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