Ещё шесть псковских бойцов погибли на Украине

09:57, 06 декабря 2022, ПАИ

О гибели еще шести военнослужащих в ходе СВО сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Военнослужащие Псковской земли, погибшие при исполнении воинских обязанностей в специальной военной операции. Вечная им память и слава», — написал губернатор.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В регионе простились с гвардии подполковником Александром Хоменко, гвардии подполковником Сергеем Никулиным, гвардии сержантом Алексеем Лыкиным, гвардии младшим сержантом Максимом Онищенко, гвардии рядовым Анатолием Чинем, старшиной Владимиром Осиповым.

«Приношу искренние соболезнования родным. Семьям окажем всю необходимую поддержку», — отметил глава региона.