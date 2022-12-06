Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё шесть псковских бойцов погибли на Украине

О гибели еще шести военнослужащих в ходе СВО сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

«Военнослужащие Псковской земли, погибшие при исполнении воинских обязанностей в специальной военной операции. Вечная им память и слава», — написал губернатор. 

  • Погибшие военнослужащие из Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Погибшие военнослужащие из Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Погибшие военнослужащие из Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Погибшие военнослужащие из Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Погибшие военнослужащие из Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Погибшие военнослужащие из Псковской области
    Фото: ПАИ

В регионе простились с гвардии подполковником Александром Хоменко, гвардии подполковником Сергеем Никулиным, гвардии сержантом Алексеем Лыкиным, гвардии младшим сержантом Максимом Онищенко, гвардии рядовым Анатолием Чинем, старшиной Владимиром Осиповым. 

«Приношу искренние соболезнования родным. Семьям окажем всю необходимую поддержку», — отметил глава региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Стропила на колокольне Троицкого собора в Пскове обработают спецсоставом
06 декабря 2022

Ещё шесть псковских бойцов погибли на Украине
06 декабря 2022

Индексацию зарплаты в Пскове ждут 46% сотрудников
06 декабря 2022

Умер актёр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетёра» Юрий Дубровин
06 декабря 2022

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям из средств маткапитала
05 декабря 2022

Особенные дети из Центра педагогики сыграли в бочче с депутатами областного Собрания
05 декабря 2022

Псковские школьники посетили конференцию, посвящённую Конституции РФ, в Академии ФСИН
05 декабря 2022

Мужчину из Пскова подозревают в убийстве отца

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...