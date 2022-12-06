Восемь человек эвакуировали во время пожара в Кунье

10:10, 06 декабря 2022, ПАИ

Два пожара в жилых домах произошло в Псковской области за сутки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 5 декабря в 9:52 в деревне Хотицы Псковского района загорелся жилой дом, огнём повреждена стена. Сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – аварийный режим работы электросети.

В тот же день в 17:25 произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Дзержинского в поселке Кунья. По предварительным данным, из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации печи загорелась сажа в дымоходе. Пожарные эвакуировали восемь человек.