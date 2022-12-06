До -5 градусов ожидается сегодня в Пскове

10:54, 06 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 6 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Прогнозируется умеренный снег, по юго-востоку области небольшой. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.

Температура максимальная днем и минимальная ночью - от -2 до -7 градусов. В Пскове умеренный снег, температура воздуха ночью составит от -3 до -5. В Великих Луках небольшой снег, температура от -5 до -7 градусов.