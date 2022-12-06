Гранату времен войны обнаружили под Псковом

10:47, 06 декабря 2022, ПАИ

Поисково-спасательный отряд идентифицировал взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Боеприпас был найден у деревни Погорелка. Группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова идентифицировала ручную гранату Ф-1.

Ф-1 (в просторечии — «фенюша» или «лимонка») — ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлёта осколков метать её можно только из укрытия, бронетранспортёра или танка.