Гранату времен войны обнаружили под Псковом
Поисково-спасательный отряд идентифицировал взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Боеприпас был найден у деревни Погорелка. Группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова идентифицировала ручную гранату Ф-1.
Ф-1 (в просторечии — «фенюша» или «лимонка») — ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлёта осколков метать её можно только из укрытия, бронетранспортёра или танка.
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