В Пскове за попытку провезти через границу запрещенные препараты осужден украинец

10:33, 06 декабря 2022, ПАИ

Сильнодействующие вещества попытался провезти житель Украины через границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

По имеющимся данным, мужчина через интернет приобрел на территории Украины лекарственные препараты в 100 стеклянных флаконах, которые, согласно постановлению Правительства РФ, внесены в список сильнодействующих веществ. В сентябре этого года он пытался провезти препараты в салоне автомобиля через таможенный пост МАПП «Убылинка» в Псковской области. В ходе досмотра его транспортного средства вещества были изъяты.

Гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).

Суд, учитывая позиции государственного обвинителя, данные о личности виновного, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.