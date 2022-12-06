В Пскове за попытку провезти через границу запрещенные препараты осужден украинец
Сильнодействующие вещества попытался провезти житель Украины через границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.
По имеющимся данным, мужчина через интернет приобрел на территории Украины лекарственные препараты в 100 стеклянных флаконах, которые, согласно постановлению Правительства РФ, внесены в список сильнодействующих веществ. В сентябре этого года он пытался провезти препараты в салоне автомобиля через таможенный пост МАПП «Убылинка» в Псковской области. В ходе досмотра его транспортного средства вещества были изъяты.
Гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).
Суд, учитывая позиции государственного обвинителя, данные о личности виновного, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Косуля на льду и проплывающий лось: жители Палкино рассказали о спасательных операциях
При обрушении дома в Нижневартовске погибли два человека