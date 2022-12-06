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Спорт

Региональный турнир по боксу пройдёт в Пскове 7-10 декабря

XXII региональный турнир по боксу, посвященный памяти боксеров Пскова, пройдет с 7 по 10 декабря в областном центре единоборств на Крестовском шоссе, 92. Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации бокса России, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

К участию допускаются спортсмены возрастных категорий – девушки 2005-2006 годов рождения, юноши 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008 годов рождения, юниоры 2005-2006 годов рождения, мужчины 2004 года рождения и старше в разных весовых категориях. 

 

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