Региональный турнир по боксу пройдёт в Пскове 7-10 декабря

10:32, 06 декабря 2022, ПАИ

XXII региональный турнир по боксу, посвященный памяти боксеров Пскова, пройдет с 7 по 10 декабря в областном центре единоборств на Крестовском шоссе, 92. Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации бокса России, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

К участию допускаются спортсмены возрастных категорий – девушки 2005-2006 годов рождения, юноши 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008 годов рождения, юниоры 2005-2006 годов рождения, мужчины 2004 года рождения и старше в разных весовых категориях.