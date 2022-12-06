Глава Палкинского района станет гостьей программы «Оглавление»

11:00, 06 декабря 2022, ПАИ

Глава Палкинского района Ольга Потапова станет гостьей программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 6 декабря, в 14:00.

Первые сто дней в должности: что изменилось в привычках и в команде главы муниципалитета.

Серые кардиналы района: к чьим советам прислушивается и кому доверяет Ольга Потапова.

«Лапмовый» район: кому и почему «медом намазано» в 30 км от Пскова.

Секретная сеть главы: откуда руководитель муниципалитета узнает о проблемах.

Об этом и многом другом в радиоэфире с главой Палкинского района поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

Подводные камни общественно-политического процесса, причины и следствия событий и явлений в Псковской области — всё это в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» каждый вторник в 14:00.