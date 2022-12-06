Глава Палкинского района станет гостьей программы «Оглавление»
Глава Палкинского района Ольга Потапова станет гостьей программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 6 декабря, в 14:00.
- Первые сто дней в должности: что изменилось в привычках и в команде главы муниципалитета.
- Серые кардиналы района: к чьим советам прислушивается и кому доверяет Ольга Потапова.
- «Лапмовый» район: кому и почему «медом намазано» в 30 км от Пскова.
- Секретная сеть главы: откуда руководитель муниципалитета узнает о проблемах.
Об этом и многом другом в радиоэфире с главой Палкинского района поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.
Подводные камни общественно-политического процесса, причины и следствия событий и явлений в Псковской области — всё это в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» каждый вторник в 14:00.
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