Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Директор Горводоканала Пскова станет гостем программы «Среда обитания»

Директор Горводоканала Пскова Константин Болотин станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Эфир начнётся сегодня, 7 декабря, в 14:00.

  • Можно ли пить в Пскове воду из-под крана и делает ли это сам директор Горводоканала?
  • Когда весь город перейдёт на воду из подземного водозабора?
  • Кто будет платить за стоки в ливневую канализацию?
  • Почему Горводоканал страдает от ремонта дорог?
  • Для кого предприятие объявило амнистию?
  • Где в Пскове заработают сразу два новых фонтана? 
  • Какие артефакты представят в музее Горводоканала? 

 На эти и многие другие вопросы Константин Болотин ответит ведущим программы «Среда обитания» Максиму Андрееву и Елене Лешкиной. Слушайте в эфире «Серебряного дождя» в 14:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2022

Приставы помогли вернуть газ в дом печерянки
07 декабря 2022

Развитие креативных пространств в регионе обсуждают в медиацентре ПАИ
07 декабря 2022

ВИДЕО Новая жизнь старого пианино
07 декабря 2022

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 17%
07 декабря 2022

Директор Горводоканала Пскова станет гостем программы «Среда обитания»
07 декабря 2022

Более 40% россиян считают Новый год главным праздником в году
07 декабря 2022

Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС
07 декабря 2022

Открытие памятника «Знамя Победы» может быть признано главным событием года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...