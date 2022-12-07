Директор Горводоканала Пскова станет гостем программы «Среда обитания»
Директор Горводоканала Пскова Константин Болотин станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Эфир начнётся сегодня, 7 декабря, в 14:00.
- Можно ли пить в Пскове воду из-под крана и делает ли это сам директор Горводоканала?
- Когда весь город перейдёт на воду из подземного водозабора?
- Кто будет платить за стоки в ливневую канализацию?
- Почему Горводоканал страдает от ремонта дорог?
- Для кого предприятие объявило амнистию?
- Где в Пскове заработают сразу два новых фонтана?
- Какие артефакты представят в музее Горводоканала?
На эти и многие другие вопросы Константин Болотин ответит ведущим программы «Среда обитания» Максиму Андрееву и Елене Лешкиной. Слушайте в эфире «Серебряного дождя» в 14:00.
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