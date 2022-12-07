Директор Горводоканала Пскова станет гостем программы «Среда обитания»

10:26, 07 декабря 2022, ПАИ

Директор Горводоканала Пскова Константин Болотин станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Эфир начнётся сегодня, 7 декабря, в 14:00.

Можно ли пить в Пскове воду из-под крана и делает ли это сам директор Горводоканала?

Когда весь город перейдёт на воду из подземного водозабора?

Кто будет платить за стоки в ливневую канализацию?

Почему Горводоканал страдает от ремонта дорог?

Для кого предприятие объявило амнистию?

Где в Пскове заработают сразу два новых фонтана?

Какие артефакты представят в музее Горводоканала?

На эти и многие другие вопросы Константин Болотин ответит ведущим программы «Среда обитания» Максиму Андрееву и Елене Лешкиной. Слушайте в эфире «Серебряного дождя» в 14:00.