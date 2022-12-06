Зачем сейчас в Псковскую область едут туристы, рассказала эксперт

11:32, 06 декабря 2022, ПАИ

Зачем в это время года в Псковскую область едут туристы, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации директор турбюро Светлана Баранова.

По ее словам, сейчас наблюдается сезонное снижение количества туристов: время отпусков прошло и наступила пора подготовки к Новому году. «Это затратно, поэтому люди направляют средства на эти цели. Но не так давно у нас были студенты из Курской и Ярославской областей. По-прежнему много семейных поездок, дружеских компаний», - отметила руководитель бюро.

Классика туризма в регионе в это время - Псков, Печоры, Пушкинский заповедник, уточнила Светлана Баранова. Для любителей зимних видов спорта и прогулок - Мальская долина. «Сейчас приезжают на два-три дня. Этого вполне достаточно, чтобы посмотреть нашу классику, - добавила Светлана Баранова. - Кстати, теперь из Псковской области везут не только сувениры, но и лакомства, в том числе фермерские. В регионе можно найти практически все. А в городе к тому же есть несколько фермерских лавок».