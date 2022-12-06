Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России

11:58, 06 декабря 2022, ПАИ

Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10, 1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ», - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание на распространение свиного гриппа и важность вакцинации.