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Общество

Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России

Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10, 1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ», - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание на распространение свиного гриппа и важность вакцинации.

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