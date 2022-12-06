Отбор на региональное первенство по карате прошел в Пскове

12:05, 06 декабря 2022, ПАИ

Отбор на региональное первенство по карате прошел в Пскове 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Более 300 участников из города Пскова, Ленинградской, Новгородской и Московской областей боролись за призы на чемпионате и первенстве города Пскова по карате WKF, который прошел в спортивном комплексе «Олимп».

На турнире были разыграны комплекты медалей в таких категориях, как индивидуальный ката, ката-группе, индивидуальный кумите и командном кумите.

«Одним из самых зрелищных и эмоциональных этапов соревнований всегда является командное кумите, - рассказал Антон Потебня. - Очень достойную конкуренцию нашим ребятам составили команды из Великого Новгорода. С новгородцами нас связывает давняя дружба, и мы всегда стараемся поддерживать мероприятия друг друга. В этот раз новгородцы, как всегда, привезли хорошую команду, составившую достойную конкуренцию нашим спортсменам. Высокий уровень спортсменов и высокая конкуренция на соревнованиях - это залог спортивного роста ребят».

Городские соревнования стали отборочными на чемпионат и первенство Псковской области по карате, которые пройдут уже 10 декабря.