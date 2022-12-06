Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Отбор на региональное первенство по карате прошел в Пскове

Отбор на региональное первенство по карате прошел в Пскове 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: председатель федерации карате города Пскова Антон Потебня

Более 300 участников из города Пскова, Ленинградской, Новгородской и Московской областей боролись за призы на чемпионате и первенстве города Пскова по карате WKF, который прошел в спортивном комплексе «Олимп».

На турнире были разыграны комплекты медалей в таких категориях, как индивидуальный ката, ката-группе, индивидуальный кумите и командном кумите.

«Одним из самых зрелищных и эмоциональных этапов соревнований всегда является командное кумите, - рассказал Антон Потебня. - Очень достойную конкуренцию нашим ребятам составили команды из Великого Новгорода. С новгородцами нас связывает давняя дружба, и мы всегда стараемся поддерживать мероприятия друг друга. В этот раз новгородцы, как всегда, привезли хорошую команду, составившую достойную конкуренцию нашим спортсменам. Высокий уровень спортсменов и высокая конкуренция на соревнованиях - это залог спортивного роста ребят».

Городские соревнования стали отборочными на чемпионат и первенство Псковской области по карате, которые пройдут уже 10 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Отбор на региональное первенство по карате прошел в Пскове
06 декабря 2022

Сотрудник псковского УФСИН победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу
05 декабря 2022

Псковская сборная завоевала пять медалей в первенстве по рукопашному бою
04 декабря 2022

Печорские джитсеры успешно выступили в Вологде
03 декабря 2022

Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире

03 декабря 2022

Первенство по лыжным гонкам проведут в Великих Луках
02 декабря 2022

Назван средний возраст киберспортсменов в Пскове
02 декабря 2022

Подготовка к заливке катка идёт в псковском микрорайоне Родина

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...