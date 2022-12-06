В Бежаницах прокуратура заставила ИП законно оформить продавца

14:01, 06 декабря 2022, ПАИ

Предприниматель из Бежаниц не оформил трудовые отношения с сотрудником, работающим в должности продавца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

По результатам прокурорской проверки в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Сейчас с продавцом заключен трудовой договор.

Кроме того, по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденного прокуратурой района, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ.