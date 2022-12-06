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Экономика

Палкинцы задолжали по налогам более двух миллионов рублей

Жители Палкинского района задолжали более двух миллионов по налогам, рассказала глава муниципалитета Ольга Потапова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Также налоговые задолженности есть и у некоторых частных организаций Палкинского района. «Что касается юридических лиц, мы стараемся с ними работать. Мы созваниваемся, пишем им письма, и в результате эта задолженность уменьшается. С людьми, конечно, посложнее, но тоже напоминаем им. К сожалению, не все такие исполнительные», – рассказала гостья студии.

Ранее сообщалось, что 1 декабря завершился срок уплаты имущественных налогов за 2021 год. До этого дня собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны были уплатить налог на имущество физических лиц. С 2 декабря налогоплательщики, которые не успели уплатить имущественные налоги, автоматически переходят в разряд должников.

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