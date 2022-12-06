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Общество

Со 2 декабря псковичам начали начислять пени за неуплаченные налоги

1 декабря завершился срок уплаты имущественных налогов за 2021 год. До этого дня собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны были заплатить налог на имущество физических лиц. Со 2 декабря налогоплательщики, которые не успели оплатить имущественные налоги, автоматически переходят в разряд должников, сообщили Псковскому агенству информации в УФНС России по Псковской области.

С этой даты на неоплаченную сумму налога начинается начисление пеней, которые имеют фиксированный размер – 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России и начисляются за каждый день просрочки платежа. Поэтому чем раньше задолженность будет погашена, тем меньше будет сумма пени к уплате.

УФНС России по Псковской области напоминает, что в соответствии с законодательством налогоплательщикам-должникам будут направлены требования об уплате задолженности. Тем, кто подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», рассылка требований осуществляется в электронном виде.

В том случае, если и указанный в требовании срок для добровольной уплаты истечет, а задолженность не будет погашена, налоговые органы вправе начать взыскание задолженности уже через службу судебных приставов. Это может привести к наложению ограничения на проведение регистрационных действий с имуществом, а также к аресту счетов должника.

Во избежание всех этих неприятных ситуаций, налоговая служба рекомендует гражданам контролировать свои расчеты с бюджетом, и при наличии задолженности самостоятельно произвести уплату. В случае, если у налогоплательщиков возникли какие-либо вопросы по наличию задолженности, налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в региональные налоговые органы или по телефону Единого контактцентра: 8-800-222-2222.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2021 год в Псковской области уже составили более 927 миллионов рублей, что почти на 19% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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