Учебно-методические занятия провела псковская Росгвардия

13:48, 06 декабря 2022, ПАИ

Учебно-методические занятия с руководителями групп по военно-политической (политической) подготовке военнослужащих и сотрудниками подразделений областного управления Росгвардии прошли в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия росгвардейцы повысили уровень теоретических знаний и познакомились с наиболее эффективными методиками работы по направлению деятельности.

Особое внимание участники встречи обратили на использование цифровых технологий при проведении занятий по военно-политической подготовке, добавили в управлении.