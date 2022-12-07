Развитие креативных пространств в регионе обсуждают в медиацентре ПАИ

11:04, 07 декабря 2022, ПАИ

Круглый стол на тему «Популяризация и развитие общественных, городских и частных креативных пространств и взаимодействие с ними сообществ представителей креативных индустрий» проходит в медиацентре Псковского агентства информации 7 декабря.

Тема обсуждается в рамках форума «Неделя креативной экономики Псковской области «Другое дело».

Специальный гость мероприятия – генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, который также является продюсером, писателем, тренером, обладателем первых в России золотых Каннских львов, автором бестселлера по развитию креативности «Кроссфит мозга».