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Культура

Майданов анонсировал запуск рок-конкурса «Молодые ветра»

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Денис Майданов анонсировал запуск проекта «Молодые ветра», в рамках которого смогут выступить молодые рок-музыканты с новых территорий России. Об этом он сообщил на форуме «Мы вместе».

По его словам, старт проекта планируется в следующем году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он отметил, что в конкурсе смогут участвовать музыканты со всей страны, у них появится возможность получить новый опыт и поработать с известными музыкантами.

«(Это) крайне важно, потому что молодая кровь не появляется», - цитирует депутата РИА Новости.

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