Майданов анонсировал запуск рок-конкурса «Молодые ветра»

14:21, 06 декабря 2022, ПАИ

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Денис Майданов анонсировал запуск проекта «Молодые ветра», в рамках которого смогут выступить молодые рок-музыканты с новых территорий России. Об этом он сообщил на форуме «Мы вместе».

По его словам, старт проекта планируется в следующем году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он отметил, что в конкурсе смогут участвовать музыканты со всей страны, у них появится возможность получить новый опыт и поработать с известными музыкантами.

«(Это) крайне важно, потому что молодая кровь не появляется», - цитирует депутата РИА Новости.