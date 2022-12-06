Уроки мужества проходят в школах Пскова

14:14, 06 декабря 2022, ПАИ

Тематические мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества, проходят во всех школах Пскова с 5 по 12 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Для школьников организуют уроки мужества, занятия «Разговоры о важном», тематические классные часы и беседы, игры-викторины, конференции, флешмобы, спортивные игры, информационные и книжные выставки, конкурсы рисунков, просмотр фильмов.

Также запланированы встречи с офицерами псковской дивизии, ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами военных действий, посещение памятников с возложением цветов, экскурсии в музеи города.

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря – это дань уважения тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы.