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Общество

В Кремле вновь опровергли слухи о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал не обращать внимания на публикации о возможности второй волны мобилизации в РФ, поскольку в соцсетях появляется много провокационных сообщений. Об этом пишет «Интерфакс».

На просьбу журналистов прокомментировать появившиеся сообщения о возможности новой волны мобилизации Песков сказал: «Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента».

«А что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Просто на эти все сообщения (в соцсетях) не нужно обращать внимание», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На просьбу прокомментировать обращение к президенту РФ от ряда депутатов Мосгордумы, которые просят издать указ о завершении мобилизации, Песков сказал: «Мы здесь все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет».

Аналогичным образом Песков отреагировал на просьбу дать комментарии по поводу обращения представителей партии «Яблоко»: «Я фактически ответил на этот вопрос. Никаких новаций нет, мне нечего добавить».

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