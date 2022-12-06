«Коробки храбрости» передал пациентам детской областной больницы Игорь Дитрих

13:14, 06 декабря 2022, ПАИ

В Пскове завершилась благотворительная акция по сбору подарков для детей, проходящих длительное лечение. Предназначенные для маленьких пациентов «Коробки храбрости» передал в детскую областную больницу вице-спикер регионального парламента депутатов Игорь Дитрих, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Идея этой доброй акции очень простая – большинство детей боится докторов, уколов и анализов, а тут приходит ребёнок к врачу, взяли ему, например, кровь из пальчика, может, он и поплакал, но получил награду за болезненную процедуру – возможность выбрать из «коробки храбрости» любую понравившуюся игрушку, книжку или предметы для творчества», - пояснил Игорь Дитрих.

Медик с многолетним стажем Игорь Дитрих рассказал, что на практике убедился в положительном влиянии эмоциональной составляющей на процесс лечения: «Это помогает и взрослым, и детям. Всегда выздоровление идёт легче, когда человек улыбается, чувствует заботу и поддержку».

Акцию «Коробка храбрости» второй год подряд организует «Единая Россия». На призыв единороссов принять участие в добром деле откликнулись не только члены партии и сторонники, но и сотни неравнодушных людей: горожане, пенсионеры, школьники и даже воспитанники детских садов. Собранные коробки с подарками будут переданы во все лечебные учреждения области, где есть детские отделения, а также отправятся в детские больницы освобождённых территорий.

Напомним, акция «Коробка храбрости» входит в календарь всероссийских социальных проектов «Партия добрых дел» Центра поддержки гражданских инициатив «Единой России». Она проходила с 18 ноября по 5 декабря.