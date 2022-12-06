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Политика

Михаил Ведерников оценил результаты прошедших выборов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил результаты прошедших в сентябре выборов.

«Это логичный выбор людей: мы же всё это время были на прямой связи с людьми, не уходили от прямых вопросов, занимались самыми проблемными и неблагодарными темами. В общем делали всё, что обязана делать власть, причем на всех уровнях, включая муниципальный. Кто с первых дней пандемии встал на помощь – «Единая Россия», волонтеры, Андрей Анатольевич [Турчак, секретарь генсовета ЕР, первый зампредседателя Совета Федерации. – Прим. ред.] – рукава засучили, маски надели и «попёрли». А как иначе? То же и во время СВО. А что касается оппозиции – мы готовы к диалогу, даже к не совсем конструктивному, только мы должны понимать, что эти люди исходят из интересов жителей области», – сказал губернатор.

По его словам, конструктивный диалог получается выстраивать и с ЛДПР, и с КПРФ, и со «Справедливой Россией», и с «Новыми людьми». «У каждой из этих партий есть интересные инициативы», – подытожил он.

Напомним, что голосование на муниципальных выборах в Псковской области прошло 9-11 сентября. Всего в регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещалось 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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