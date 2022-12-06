Всероссийские соревнования по мини-футболу проходят в Псковской области

15:14, 06 декабря 2022, ПАИ

Старт всероссийских соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных организаций Псковской области состоялся в Себежском районе. В возрастной группе мальчиков 2011-2012 годов рождения победу одержала команда из Пустошки, пишет газета «Вперёд».

Соревнования проходят в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», отметили в комитете по спорту администрации района.

Пустошкинский «Кристалл» оказался сильнее своих соперников из Невеля (8:0), Новосокольников (7:2), Себежа (15:0), занял первое место в зональных соревнованиях и вышел в областной финал.