Специалисты Горводоканала устранили утечку на Завеличье

15:37, 06 декабря 2022, ПАИ

Специалисты Горводоканала Пскова устранили утечку на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

При проведении ремонтных работ на пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной была привлечена тяжёлая техника для раскопки грунта. Ремонтно-восстановительные работы осложнялись тем, что на линии водовода был построен ларёк, владелец которого в свое время уже получал предписание от городских властей о сносе.

Как только произошла утечка, хозяин строения оперативно взялся за его демонтаж. После того как к водоводу появился доступ, специалисты водоканала принялись за работу, отметили в Горводоканале.

«В течение дня были произведены сложные ремонтные работы по устранению поперечного перелома чугунной трубы, проложенной на глубине 3,5 метров, которые позволили восстановить систему кольцевого водоснабжения указанного микрорайона», — сообщили сотрудники предприятия.