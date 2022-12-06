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Культура

Творческий вечер Николая Мишукова пройдёт в Пскове

Творческий вечер Николая Мишукова к 90-летию псковского маэстро состоится в Городском культурном центре в Пскове 10 декабря в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Николай Мишуков – музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Карелии и почетный гражданин города Пскова.

Он является автором около 500 музыкальных произведений: хоров, романсов, песен, в том числе музыки гимна города Пскова. Его песенное творчество хорошо знакомо и любимо жителями города.

Приобрести билеты можно онлайн, а также в кассе ГКЦ. Посещение мероприятия можно оплатить Пушкинской картой.

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