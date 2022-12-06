Митрополит Тихон вошел в топ федерального медиарейтинга «Псковской правды»

16:38, 06 декабря 2022, ПАИ

В топ ноябрьского медиарейтинга газеты «Псковская правда», по данным системы «Медиалогия», вернулись митрополит Псковский и Порховский Тихон и председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В первую десятку рейтинга издания снова вошла председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (10-е место, медиаиндекс 910). Отмечается, что нарастить медийность ей помогла пресс-конференция, состоявшаяся в начале ноября в пресс-центре Псковского агентства информации. Глава облздрава вошла и в топ-10, построенный на основе мониторинга федеральных СМИ. В нем она заняла 10-е место с медиаиндексом 49.

Кроме того, митрополит Псковский и Порховский Тихон улучшил свои медиапозиции на семь пунктов и попал в верхнюю часть регионального топ-30 (седьмое место, медиаиндекс 1 232) и вернулся в федеральный топ-10 (третье место, медиаиндекс 6 518). Владыка в ноябре выступил с инициативой причислить к лику святых печорского старца Иоанна Крестьянкина, а в эфире телеканала «Россия 24» высказал свое мнение о спецоперации на Украине.

Кроме того, рост его медийности был связан с открытием в московском Центральном выставочном зале «Манеж» выставки «Украина. На переломах эпох», приуроченной ко Дню народного единства. СМИ сообщали, что именно митрополит Тихон стал автором идеи данной экспозиции.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».