Пианино Псковского агентства информации перевезли в «Лофт»

16:42, 06 декабря 2022, ПАИ

Пианино Псковского агентства информации переехало в «Лофт». Летом инструмент расписали псковские художники Александр Бушуев и Александр Николаев при участии журналистов.

Долгое время инструмент стоял у входа в здание холдинга «МЕДИАЦЕНТР 60» и радовал сотрудников и горожан. С наступлением холодов его переместили в помещение, а теперь приняли решение подарить «Лофту».

«Обещаем беречь нашего нового друга и не давать ему простаивать без дела! Уверены, что в скором времени он обрастёт новыми автографами. Приходите играть на инструменте, изучать творчество и делать фото с ним!» - приглашают псковичей.