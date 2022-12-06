Пианино Псковского агентства информации перевезли в «Лофт»
Пианино Псковского агентства информации переехало в «Лофт». Летом инструмент расписали псковские художники Александр Бушуев и Александр Николаев при участии журналистов.
Долгое время инструмент стоял у входа в здание холдинга «МЕДИАЦЕНТР 60» и радовал сотрудников и горожан. С наступлением холодов его переместили в помещение, а теперь приняли решение подарить «Лофту».
«Обещаем беречь нашего нового друга и не давать ему простаивать без дела! Уверены, что в скором времени он обрастёт новыми автографами. Приходите играть на инструменте, изучать творчество и делать фото с ним!» - приглашают псковичей.
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