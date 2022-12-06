Московские продавцы шуб нарушили закон о рекламе в Пскове

16:56, 06 декабря 2022, ПАИ

Дело по признакам нарушения закона о рекламе возбуждено в отношении московской компании ООО «Континент роста», сообщили Псковскому агентству информации в псковском УФАС.

Общество занимается продажей верхней женской одежды и арендует помещения в Пскове на Октябрьском проспекте, 19 и Рижском проспекте, 31, и для привлечения внимания покупателей компания установила громкоговорители на фонарных столбах в непосредственной близости от магазинов.

Выезд специалистов УФАС на место показал, что магазины расположены на первых этажах жилых домов и звуковая реклама доставляет неудобства их жителям.

Согласно закону о рекламе, распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается. Более того, закон запрещает распространение звуковой рекламы на любых конструкциях, которые рекламными конструкциями не являются, но закреплены стационарно и прочно связаны с землей, зданиями или сооружениями. Фонарные столбы относятся к таким конструкциям, отметили в управлении.

Этот запрет направлен на защиту интересов граждан в целях снижения на них нежелательной информационной нагрузки в виде звуковой рекламы в общественных местах.

Рассмотрение дела назначено на 21 декабря 2022 года. Компании может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей.