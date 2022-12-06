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Общество

Для чего нужны жёлтые контейнеры, объяснили в «Экопроме»

Фото ООО "Экопром"

В рамках реализации национального проекта «Экология» и внедрения программы по раздельному сбору отходов в Псковской области на уже существующих площадках по сбору ТКО выставлены 886 желтых контейнеров, а также 399 сеток ПЭТ, предназначенных для сбора отходов из пластика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании ООО «Экопром». 

Вывоз отходов из пластика производится ежедневно - это более 100 контейнеров в день. Вывоз производится по мере заполнения емкостей. Все содержимое собирается отдельным автомобилем и отправляется на переработку согласно территориальной схеме.

«Большую роль в реализации данной программы играет сознательное отношение граждан к раздельному сбору отходов. Население положительно относится к идее отдельного сбора пластика, но на практике продолжает собирать мусор в один мешок и выкидывать в контейнеры, предназначенные для ТКО. Существует огромная разница между людьми, готовыми отдельно собирать и выбрасывать различные виды мусора, и людьми, реально сортирующими», - отметили в компании.

Филиал ООО «Экопром» напоминает, что с целью улучшения экологической ситуации в желтые контейнеры и сетки ПЭТ нужно выбрасывать изделия из пластмассы с маркировкой 1, 2 , 4, 5.

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