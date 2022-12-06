До 10 декабря псковичи могут пройти тотальный тест «Доступная среда»

17:52, 06 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области завершается цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов. Всего в программе — более 20 акций, конкурсов, фестивалей, концертов, тематических встреч и уроков. Центральным мероприятием стала общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона, проверить свои знания в этой области можно до 10 декабря. Тестирование проходит в онлайн-формате на платформе адаптации знаний лидеров, где при необходимости можно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов по вопросам инклюзии и создания доступной среды. Ссылка для подключения к трансляции и прохождения теста размещена на официальном сайте мероприятия.

Вопросы тестирования составлены профессиональными специалистами и экспертами в сфере инклюзии, доступной среды, взаимодействия с людьми с инвалидностью и маломобильными группами населения. Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью, оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

Тестирование знаний проводится с 2019 года. За это время в нем приняли участие уже более 400 тысяч жителей из более чем 10 тысяч городов и поселков в 85 субъектах России.