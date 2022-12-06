Михаил Ведерников посетил обновленный лицей №10 в Пскове

17:22, 06 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совершил рабочий выезд по объектам Пскова сегодня, 6 декабря. Вместе с главой города Пскова Борисом Елкиным он посетил лицей экономики и основ предпринимательства, где оценил качество проведенного капитального ремонта. Работы были проведены по проекту «Модернизация школьных систем образования» на общую сумму около 43 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников прошел по школьным помещениям, осмотрел входную группу и отремонтированные учебные классы, спортивный зал и зал хореографии.

Также по контракту в школе № 10 отремонтирована кровля, заменены окна, двери и витражное остекление на центральной лестнице.

Директор лицея Ольга Федорова поблагодарила руководство области и города за проведенные работы, отметив, что капитального ремонта школа ждала давно. По ее словам, отремонтированными помещениями довольны и педагоги, и дети с родителями. «Хочу особо подчеркнуть, что сейчас тепло в каждом уголке школы, а раньше с отоплением были проблемы. В ходе ремонта утеплили кровлю, установили автоматический теплоузел», — добавила она.

Михаил Ведерников дал положительную оценку увиденному и поблагодарил за активность и инициативность старшеклассников, которые помогали строителям и предлагали свои дизайнерские решения по покраске кабинетов. Эта группа ребят оформила и специальную стену с графитным покрытием, где будет появляться важная информация из школьной жизни. Губернатор оставил пожелание учащимся и педагогам на доске в фойе, пожелав успехов в учебе и хорошего настроения.

Отметим, что в стенах псковского лицея экономики и основ предпринимательства учатся более 1,6 тысячи детей. Учебный процесс ведется в две смены.

Всего в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в этом году в Псковской области будут капитально отремонтированы 33 школы. На эти цели из федерального бюджета регион получил 1,5 миллиарда рублей.