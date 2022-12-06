Мост через Милевку в Пскове ремонтируют с опережением графика

17:52, 06 декабря 2022, ПАИ

В рамках рабочего выезда губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал работы по капитальному ремонту моста через реку Милевку, который расположен в створе улицы Гремячей. В осмотре также участвовали глава города Борис Елкин, подрядчик, депутаты Псковского областного Собрания и городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На объекте большая часть работ завершена. Установлен монолитный железобетонный рамный мост, обустроены сопряжения моста с насыпями подходов, система водоотвода, укреплены откосы насыпи и обустроено асфальтобетонное покрытие проезжей части. На проведение капитального ремонта направлено более 36 миллионов рублей, большая часть которых — средства областного бюджета.

Глава региона поинтересовался, какие работы еще предстоит закончить и когда будет открыто движение по мосту. Подрядчик проинформировал, что осталось нанести разметку, установить уличные светильники на опоры и устроить тротуары. Через полторы — две недели объект будет полностью готов, заверил он.

В свою очередь Борис Елкин обратил внимание, что, несмотря на двухлетний контракт, подрядчик провел работы с существенным опережением графика и движение будет запущено в этом году. Более десяти лет этот мост был закрыт для движения автомобильного транспорта, и теперь у автомобилистов появится альтернативный путь, соединяющий две части города.

Речь зашла и о необходимости приведения в порядок прилегающих к мосту улиц. Глава города заметил, что в следующем году здесь планируется отремонтировать сразу несколько городских дорог. На эти цели планируется направить около 25 миллионов рублей.