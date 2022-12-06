Идею об отправлении собак в зону СВО не поддержали в Госдуме

20:24, 06 декабря 2022, ПАИ

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя идею орловского депутата от КПРФ направить бездомных собак в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что предложение является изуверством и лишено всякого смысла.

Издание Орелtimes 2 декабря сообщило, что орловский депутат от фракции КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для участия в спецоперации, чтобы подрывать танки, но «креативный подход Макарова не вызвал энтузиазма ни у соратников по идеологии, ни у представителей других партий». С подобным предложением во вторник выступил председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, предложив отправить бродячих собак на украинские позиции.

«Я считаю, что это заявление депутата-коммуниста лишено всякого смысла и всякой логики... Никто, с моей точки зрения, неизбежно такое не поддержит, потому что это выглядит как какое-то изуверство», — сказал Бурматов.

По словам парламентария, заявление депутата-коммуниста является непрофессиональным с точки зрения звания народного избранника. Бурматов предложил Макарову сосредоточиться на проблемах избирателей, а не на «подобных инициативах».