Крупный «Рождественский» самородок добыли в Калининграде

19:09, 06 декабря 2022, ПАИ

Крупный янтарный самородок весом более килограмма добыли на Калининградском янтарном комбинате, камень получил название «Рождественский», рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

«На Калининградском янтарном комбинате добыли самородок весом 1 048 граммов. Камень с богатой цветовой палитрой получил название «Рождественский», поскольку был найден накануне начала православного Рождественского поста», — рассказали в пресс-службе.

На предприятии отметили, что самородок «Рождественский» — это уже девятнадцатый великан весом более одного килограмма, найденный в этом году в Приморском карьере.

Одной из самых ярких находок сезона оказалась хрупкая стрекоза возрастом около 50 миллионов лет, сохранившаяся в полный рост в янтаре.

«Процесс выработки камня носит сезонный характер из-за климатических условий региона. В технологическом процессе используется вода, замерзающая при нулевой температуре. Как правило, все находки случаются во время добычного периода, однако бывают и редкие исключения», — поделился главный инженер комбината Александр Смирнов.