Российские вакцины эффективны против свиного гриппа

19:40, 06 декабря 2022, ПАИ

Все отечественные антигриппозные вакцины эффективны против свиного гриппа, рост заболеваемости которым отмечается в настоящее время, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В этом году распространяется штамм H1N1. Вакцины, которые обновляются в этом сезоне, содержат как раз все компоненты против штамма H1N1. Поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна», — сказал Мурашко журналистам во вторник.

По его словам, в настоящее время идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. «Поэтому рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах», — отметил министр.

По его словам, лекарственных препаратов для лечения гриппа и коронавируса в России достаточно. «В этот период есть лекарственные препараты, которые крайне необходимы при лечении заболевания, они выпускаются в РФ, и поэтому их дефицита нет на сегодняшний день», — сказал Мурашко, порекомендовав своевременно обращаться к врачу в случае заболевания и получать рекомендацию по дальнейшему лечению.

До этого министр заявил, что все отечественные антигриппозные вакцины эффективны против свиного гриппа, рост заболеваемости которым отмечается в настоящее время.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатель за неделю вырос на 23 %, вариант свиного гриппа выявлен в 74 регионах РФ.