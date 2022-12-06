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Общество

Районный областной конкурс «Модные фантазии» завершён в Острове

Юные дизайнеры и модельеры Дома детского творчества им. К. И. Назаровой приняли участие в районном этапе областного конкурса «Модные фантазии». Об этом сообщает газета «Островские вести».

Конкурс проходит в рамках профессиональной ориентации молодёжи, развития и популяризации творчества юных дизайнеров и модельеров одежды. Участникам предложены номинации «Многонациональная Россия», «Авангард», «Реконструкция». Четыре участницы выбрали номинацию «Реконструкция».

Следует отметить, что для участия в конкурсе волонтёры Дома детского творчества им. К. И Назаровой со своим руководителем Марией Хаматовой проделали большую подготовительную работу. Чтобы представить эскизы моделей одежды разных времён, они обратились к истории костюмов и эпох.

Каждый образ был проработан досконально. Все детали одежды соответствовали историческому времени вплоть до аксессуаров, материалов, кроя. Конкурсантки представили на суд жюри эскизы целостных ансамблей разных времён на листах формата А3 и приняли участие в защите моделей, рассказав о каждой.

Победительницей районного этапа областного конкурса «Модные фантазии» стала Ульяна Стоянович. Она рекомендована для участия в финальном этапе областного конкурса.

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