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Общество

Объекты транспорта и доступности обсудили за круглым столом в Пскове

Работники Псковской транспортной прокуратуры совместно с Псковской областной организацией Всероссийского общества инвалидов провели совместное заседание в формате круглого стола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов в ходе данной встречи рассказал о результатах надзора за исполнением законодательства в сфере социальной защиты прав инвалидов и маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ к объектам транспортной инфраструктуры, акцентировал внимание присутствующих на приоритетности данного направления работы и роли прокурора в её организации.

Отметил, что взаимодействие транспортной прокуратуры с региональным отделением по защите прав инвалидов способствует данной работе, всецело направлено на обеспечение полного равенства возможностей инвалидов с другими гражданами, формированию необходимой среды жизнедеятельности, беспрепятственного их доступа к транспортной инфраструктуре. Сотрудники прокуратуры в ходе мероприятия ответили на вопросы участников круглого стола.

Например, в июне 2022 года Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения прав инвалидов на железнодорожной станции Струги Красные Октябрьской железной дороги. Поверхность данной островной посадочной платформы железнодорожной станции имела нарушения покрытия, многочисленные ямы и выбоины.

Платформа не оборудована тактильно-контрастными наземными указателями, не размещены вывески с названием остановочного пункта с ориентацией на сторону прибытия пассажирского поезда соответствующего направления и информация о правилах поведения пассажиров и посетителей на объекте железнодорожного транспорта и мерах безопасности в виде визуальных соответствующих сигнальных знаков и окраски.

Псковский транспортный прокурор внес представление начальнику Октябрьской дирекции пассажирских обустройств, однако должных мер принято не было. С целью обязать ОАО «РЖД» устранить нарушения прокурор направил в Басманный районный суд г. Москвы исковое заявление.

 

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