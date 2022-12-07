Конкурс заявок на получение семейного автомобиля начался

22:31, 06 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области начался приём заявок для участия в ежегодном конкурсе для многодетных семей на получение семейного автомобиля. Об этом сообщает глава региона Михаил Ведерников в своём личном Telegram-канале.

Советом по делам многодетных семей региона определены критерии отбора:

семья должна постоянно проживать на территории области и иметь пятерых или более несовершеннолетних детей;

дети должны участвовать в общественной жизни, иметь достижения в учёбе, спорте, музыке или искусстве;

оценивается общая нуждаемость в автомобиле — отсутствие транспортной доступности школ, детских садиков, больниц и так далее.

Для участия нужно до 16 декабря предоставить в комитет по социальной защите заявку (форму можно скачать здесь) и необходимые материалы.

Получить дополнительную консультацию можно по телефонам (8 8112) 29-99-98, доб. 158, (8 8112) 29-99-95.