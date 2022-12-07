Конкурс заявок на получение семейного автомобиля начался
В Псковской области начался приём заявок для участия в ежегодном конкурсе для многодетных семей на получение семейного автомобиля. Об этом сообщает глава региона Михаил Ведерников в своём личном Telegram-канале.
Советом по делам многодетных семей региона определены критерии отбора:
- семья должна постоянно проживать на территории области и иметь пятерых или более несовершеннолетних детей;
- дети должны участвовать в общественной жизни, иметь достижения в учёбе, спорте, музыке или искусстве;
- оценивается общая нуждаемость в автомобиле — отсутствие транспортной доступности школ, детских садиков, больниц и так далее.
Для участия нужно до 16 декабря предоставить в комитет по социальной защите заявку (форму можно скачать здесь) и необходимые материалы.
Получить дополнительную консультацию можно по телефонам (8 8112) 29-99-98, доб. 158, (8 8112) 29-99-95.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 декабря 2022
В расписание авиарейсов Псков – Москва добавили ещё один вылет