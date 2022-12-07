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Общество

США не поставляют Украине оружие с целью нападения на РФ

США не поставляют вооружение Украине для нанесения ударов по территории РФ и не подталкивают её наносить удары по целям за пределами своей территории, заявили в Госдепе.

США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления суверенитета, сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о помощи Соединённых Штатов в возвращении территорий.

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