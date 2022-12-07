США не поставляют Украине оружие с целью нападения на РФ

22:49, 06 декабря 2022, ПАИ

США не поставляют вооружение Украине для нанесения ударов по территории РФ и не подталкивают её наносить удары по целям за пределами своей территории, заявили в Госдепе.

США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления суверенитета, сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о помощи Соединённых Штатов в возвращении территорий.