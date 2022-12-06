Звуковое оповещение население будет ежемесячным
С 7 декабря в Псковской области в первую среду каждого месяца в 8:00 будет проводиться проверка системы оповещения населения. Об этом рассказал в своем telegram-канале Михаил Ведерников.
Звуковые сигналы будут звучать на территории всего региона.
«Услышав звук в указанное время, сохраняйте спокойствие. Это плановые работы», - уточнил губернатор.
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