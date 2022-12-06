Звуковое оповещение население будет ежемесячным

23:44, 06 декабря 2022, ПАИ

С 7 декабря в Псковской области в первую среду каждого месяца в 8:00 будет проводиться проверка системы оповещения населения. Об этом рассказал в своем telegram-канале Михаил Ведерников.

Звуковые сигналы будут звучать на территории всего региона.

«Услышав звук в указанное время, сохраняйте спокойствие. Это плановые работы», - уточнил губернатор.