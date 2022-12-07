Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро ЕС, предназначенных Киеву

00:43, 07 декабря 2022, ПАИ

Министры экономики и финансов стран Евросоюза сегодня не смогли договориться о новом пакете льготного кредитования Украины на 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

Как заявил чешский министр финансов Збынек Станюра, пакет помощи целиком принять не удалось и теперь его будут протаскивать по частям. ЕС будет искать новое решение, чтобы, как и планировалось, начать оказывать поддержку Киеву уже с 1 января.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь объяснил на пресс-конференции после заседания, почему Будапешт голосовал против такого решения. По его словам, Венгрия возражает против финансирования поддержки из общего европейского котла и поможет Киеву самостоятельно — в рамках двусторонних отношений.

В Брюсселе планировали, что новый пакет помощи будет представлять собой ряд кредитов на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. При этом первые выплаты по займам должны начаться через 10 лет — не раньше 2033 года.