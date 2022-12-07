Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро ЕС, предназначенных Киеву

Министры экономики и финансов стран Евросоюза сегодня не смогли договориться о новом пакете льготного кредитования Украины на 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

Как заявил чешский министр финансов Збынек Станюра, пакет помощи целиком принять не удалось и теперь его будут протаскивать по частям. ЕС будет искать новое решение, чтобы, как и планировалось, начать оказывать поддержку Киеву уже с 1 января.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь объяснил на пресс-конференции после заседания, почему Будапешт голосовал против такого решения. По его словам, Венгрия возражает против финансирования поддержки из общего европейского котла и поможет Киеву самостоятельно — в рамках двусторонних отношений.

В Брюсселе планировали, что новый пакет помощи будет представлять собой ряд кредитов на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. При этом первые выплаты по займам должны начаться через 10 лет — не раньше 2033 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2022

Открытие памятника «Знамя Победы» может быть признано главным событием года
07 декабря 2022

Балетная пара из Мариинки выступит в Пскове
06 декабря 2022

Конкурс заявок на получение семейного автомобиля начался

06 декабря 2022

В аэропорту открыли зал ожидания после ремонта

06 декабря 2022

Объекты транспорта и их доступность обсудили за круглым столом в Пскове
06 декабря 2022

В расписание авиарейсов Псков – Москва добавили ещё один вылет

06 декабря 2022

ФОТОФАКТ Ёлка в посёлке Кунья зажглась

06 декабря 2022

Фасадные работы в музее Псково-Печерского монастыря продолжаются


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...