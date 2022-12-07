Названы лучшие новогодние подарки для женщин и мужчин

09:23, 07 декабря 2022, ПАИ

Самый желанный подарок на Новый год — деньги, на втором месте — отпуск и недвижимость. Псковичи рассказали сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, о каком подарке мечтают больше всего.

В качестве новогоднего подарка псковичи чаще всего мечтают получить деньги (18%). Отпуск для россиян столь же желанен, как и недвижимость (по 15% голосов). 7% хотели бы на Новый год обзавестись новым девайсом. Об автомобиле мечтают 7%. О новом наряде или аксессуарах — 3% опрошенных. По 2% желают получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о ремонте (2%). Среди прочих желанных подарков — парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.

Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах.

В целом за два года предпочтения в новогодних подарках россиян поменялись: в 2020 году самым желанным был автомобиль, сейчас — деньги. Об отпуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020 году, 13% год назад и 15% сейчас.