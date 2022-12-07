Автомобиль Audi сгорел в Великих Луках

10:19, 07 декабря 2022, ПАИ

Автомобиль Audi Q7 сгорел в Великих Луках. Пожар произошёл 6 декабря в 22:40 на улице Розы Люксембург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате возгорания выгорел моторный отсек по всей площади, повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В Пскове в тот же день в 4:17 в трехквартирном жилом доме в Филоновском проезде сгорела кровля. В квартире №1 огнем повреждена стена. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

7 декабря в 1:03 произошел пожар в деревне Заньково Островского района. В результате возгорания на улице Пушкинской в гараже огнем повреждены стены. По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного котла. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти жилой дом.