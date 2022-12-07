Первенство и чемпионат по карате пройдут в Пскове 10 декабря

10:07, 07 декабря 2022, ПАИ

Региональное первенство и чемпионат по карате WKF пройдут в Пскове 10 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

В турнире примут участие более 200 участников из Пскова, Невеля, Новосокольников и Великих Лук. Соревнования пройдут в таких дисциплинах, как: индивидуальное ката, индивидуальное кумите, ката-группа и командное кумите. Также будут детские региональные соревнования на призы Федерации карате Псковской области.

Данный турнир будет отборочным на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по карате WKF, который пройдет в марте в Ленинградской области, а также отбором в сборную Псковской области на 2023 год.

Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Олимп». Начало в 10:00. Вход свободный.