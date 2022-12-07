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Происшествия

Около 2,5 миллионов рублей отдали мошенникам псковские пенсионеры

Около 2,5 миллионов рублей отдали мошенникам пенсионеры Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, а также города Опочки, поселка Красногородск и Палкинского района звонили неизвестные, которые представлялись банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники сообщали, что во избежание попыток несанкционированного списания средств с их счетов или оформления кредитов необходимо незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета», а одному из собеседников они пообещали решить вопрос с денежной компенсацией за ранее приобретенные лекарства.

В общей сложности жители области лишились свыше 2,5 миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

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