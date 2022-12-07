В Пскове водитель учинила ДТП с полицейским УАЗом

09:56, 07 декабря 2022, ПАИ

Столкновение автомобилей УАЗ и Renault Duster произошло у дома № 49б на Рижском проспекте в Пскове.

По информации ПАИ, сотрудники полиции двигались на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами прямо по Рижскому проспекту на разрешающий сигнал светофора. Водитель Renault Duster, не убедившись в безопасности маневра, совершила поворот налево.

В результате ДТП в Renault Duster пострадали двое детей 6 и 10 лет, они доставлены в медучреждение.

Сотрудники полиции не пострадали.

Дети перевозились без использования детского автокресла.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.