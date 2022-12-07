Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 17%

10:45, 07 декабря 2022, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости составил 16,8 %: за неделю зарегистрировано 6 706 случаев заражения. Заболеваемость ОРВИ по населению в целом ниже недельного порогового уровня на 4,8 %.

Превышение эпидемиологического порога в Псковской области зарегистрировано среди всех возрастных групп: у детей до 2 лет – на 14,4 %, 3-6 лет – на 11,7 %, 7-14 лет – на 73,0 %, среди взрослых – на 83,5 %.